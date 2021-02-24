Общество

Из псковского законодательства уберут устаревшую норму о назначении прокурора

Региональное законодательство приведут в соответствие с федеральным в плане регулирования вопросов о назначении прокурора Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, представленный на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания изменения будут внесены в два региональных закона.

Необходимость таких изменений возникла после принятия поправок в Конституцию РФ, согласно которым регулирование вопросов организации и деятельности прокуратуры отнесены к ведению Российской Федерации, в том числе и вопросы назначения на должность прокуроров субъектов РФ.

Ранее статья 129 Конституции России предусматривала согласование кандидатур на должность прокуроров региона с областными заксобраниями. Теперь законодательство говорит о том, что прокуроры субъектов назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.

Законопроектом в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным предлагается положения законов Псковской области от 31 января 1995 года №2-ОЗ «О Псковском областном Собрании депутатов» и от 19 февраля 2002 года №174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковской области» признать утратившими силу.

Комитет единогласно поддержал такие изменения. Окончательное решение депутаты примут завтра, 25 января, на очередной сессии регионального парламента.