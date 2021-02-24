Общество

Скончался известный псковский спортсмен-педагог Владимир Бойцов

22 февраля на 91-м году ушел из жизни заслуженный работник физической культуры России, мастер спорта по спортивной гимнастике Владимир Бойцов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.





Владимир Бойцов родился в городе Великие Луки 16 февраля 1931 года. С 1956 по 1964 годы работал тренером в Великих Луках. После окончания Минского техникума физической культуры был приглашен в Псков. Работал тренером по спортивной гимнастике Детской юношеской спортивной школы, а с 1984 по 2004 годы – директором спортивной школы №3 города Пскова. В последние годы Владимир Бойцов продолжал работать педагогом-организатором в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда».

«Администрация города Пскова и вся спортивная общественность выражают искренние соболезнования родным и близким Бойцова Владимира Михайловича в связи с тяжелой утратой», - говорится в сообщении.

Прощание состоится 25 февраля в 10.00 в Морском храме святителя Климента Римского по адресу: улица Красноармейская набережная, 16.