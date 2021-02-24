Общество

В Себеже выбрали нового главу администрации города

В Себеже избрали нового главу администрации города. Эту должность займет главный специалист отдела строительства, дорожного хозяйства и пространственного развития администрации района Артем Тельцов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной администрации.

Решение принято на альтернативной основе на сессии Собрания депутатов городского поселения «Себеж». Ранее на указанную должность несколько раз переизбирали Галину Малютину. Теперь бывшая глава администрации ушла на «заслуженный отдых».

В новую должность Артем Тельцов вступит 1 марта. Решение о назначении сотрудника на его прежнюю позицию еще не принято, добавили в администрации.