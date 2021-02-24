Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки, которые не забываются
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 24.02.2021 00:054 Статистика говорит о том, что расслабляться еще рано - Михаил Ведерников 24.02.2021 21:070 4 кандидата зарегистрированы на выборах главы Порховского района 24.02.2021 20:590 Подход Игоря Иванова к профсоюзной деятельности достоин уважения — Андрей Маковский 24.02.2021 20:280 В Псковской области подвели итоги деятельности региональной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС 24.02.2021 19:250 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 24.02.2021 19:040 Псковичам предлагают рассчитать размер будущей пенсии в мобильном приложении
 
 
 
Самое популярное 24.02.2021 12:2217 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 22.02.2021 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области 22.02.2021 20:454 Михаил Ведерников рассказал, что осталось за кадром визита Михаила Мишустина 24.02.2021 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 22.02.2021 11:464 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские депутаты призвали уделять больше внимания безопасности на водоемах

24.02.2021 15:21|ПсковКомментариев: 0

Уделять больше внимания обеспечению безопасности людей на водных объектах в профильной госпрограмме призвали депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на комитете сегодня, 24 февраля, были представлены актуальные изменения в государственную программу региона «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Так, депутат-единоросс Андрей Корнев обратил внимание, что в представленной госпрограмме по направлению безопасности на водных объектах вообще не выделено средств.

«Заявлено даже в названии программы, и ноль – объем финансирования. Все уже настолько хорошо на водных объектах, что и деньги не нужны?» - поинтересовался он.

«Деньги, конечно, нужны. Ежегодно этот вопрос поднимаем, - ответил начальник управления специальных программ администрации Псковской области Андрей Вьюнов. – Однако целевые индикаторы по защите на водных объектах в настоящее время выполнены. Знаковых проблемных моментов в 2021 году по водным объектам нет. Основные проблемные моменты – все, что связано с пожарной безопасностью. В 2020 году мы построили два пожарных поста – в поселке Ямм. Запланировано – ежегодно строить по одному пожарному посту. Это серьезный, но реально выполнимый для нас темп».

В то же время Андрей Вьюнов отметил, что вопрос безопасности на водных объектах в дальнейшем актуальности не утратит. «Ежегодно будет вопрос рассматриваться. Частично финансирование проводится вне зоны действия программы, в рамках федеральных мероприятий, в том числе по линии работы ГУ МЧС».

Андрей Корнев в свою очередь отметил, что в Псковской области фиксируется много несчастных случаев на водных объектах. «Наверное, стоит вкладывать деньги и в это направление работы», - подчеркнул он.

Председатель парламентского комитета Владимир Яников обратил внимание также на тот факт, что рядом с водными объектами необходимо создавать легальные зоны для отдыха и рыбалки, а также парковочные места. «Штрафовать - штрафуете, а при этом не создаются условия, чтобы законно отдыхать или рыбачить у водных объектов», - отметил он.

В рамках доклада Андрей Вьюнов обозначил, что причин для внесения изменений в госпрограмму две: во-первых, необходимость приведения объемов финансирования в соответствие с законом Псковской области о бюджете на 2021 год и плановый двухлетний период для достижения целевых показателей по строительству пожарных постов, оборудования мест массового отдыха населения на водных объектах, а также завершения работы над системой оповещения.

Объем финансирования на 2021 год на эти цели составляет 87,28 млн рублей.

Среди основных мероприятий, запланированных на текущий год, Андрей Вьюнов назвал строительство отдельного пожарного поста в Славковичах (Порховский район) и приобретение соответствующей пожарной техники для него. Объем финансирования - 29,1 млн рублей.

На завершение создания системы оповещения и деятельность службы единого номера 112 планируется направить 38,2 млн рублей.

На обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти в муниципалитетах выделено 12,6 млн рублей, на мероприятия, направленные на снижение рисков и исключение последствий ЧС природного и техногенного характера,  - 3,4 млн рублей.

«Псковская область по итогам 2020 года вошла в число субъектов, выполняющих взятые на себя обязательств по созданию системы вызова оперативных служб по единому номеру 112», - сообщил Андрей Вьюнов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников - до 80 и 100 кг?
В опросе приняло участие 91 человек
24.02.2021, 21:260 Дмитрий Месхиев: В этом году мы будем много раз радовать зрителей театра премьерами 24.02.2021, 21:070 4 кандидата зарегистрированы на выборах главы Порховского района 24.02.2021, 20:590 Подход Игоря Иванова к профсоюзной деятельности достоин уважения — Андрей Маковский 24.02.2021, 20:280 В Псковской области подвели итоги деятельности региональной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС
24.02.2021, 20:140 Спектакль по Сухово-Кобылину поставит в Пскове ученик знаменитого театрального режиссера 24.02.2021, 20:010 Как заявить льготу по налогам, расскажут псковские специалисты на вебинаре 24.02.2021, 19:450 ВТБ нарастил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза в Псковской области в 2,2 раза 24.02.2021, 19:391 Жительница Новгородской области утопила детей в ведре и выбросила в выгребную яму
24.02.2021, 19:250 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 24.02.2021, 19:161 Администрация Великих Лук контролирует строительство пешеходных переходов на проспекте Ленина 24.02.2021, 19:040 Псковичам предлагают рассчитать размер будущей пенсии в мобильном приложении 24.02.2021, 18:510 Более 50 светильников и несколько десятков лавочек установят на площади Ленина в Пскове
24.02.2021, 18:360 До +7 потеплеет в Псковской области 25 февраля 24.02.2021, 18:181 Турнир по бальным танцам «Чудное мгновение» прошел в Пушкинских Горах 24.02.2021, 18:092 Андрей Маковский: Основной оппонент партии «Новые люди» - это мы сами 24.02.2021, 18:075 Путин заявил о подготовке новых антироссийских провокаций
24.02.2021, 18:030 Пограничники изъяли старинные вещи на границе в Себежском районе 24.02.2021, 18:030 Можно ли научить экомышлению? 24.02.2021, 18:006 Бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество при реконструкции Изборской крепости 24.02.2021, 18:000 Оконные блоки поменяют в Псковской горбольнице
24.02.2021, 17:570 Псковские профсоюзы приняли участие в соревнованиях по подледному спортивному рыболовству 24.02.2021, 17:521 Сбербанк увеличил срок кредитования по программе ипотеки «Господдержка-2020» 24.02.2021, 17:470 Почти 160 млн рублей направят на благоустройство территорий в Псковской области 24.02.2021, 17:400 В Пскове пройдет детская олимпиада по 3D-технологиям
24.02.2021, 17:350 «Полозья для смертников»: псковичка пожаловалась на состояние моста через железную дорогу 24.02.2021, 17:314 Андрей Маковский: Молодежь соскучилась по политической движухе 24.02.2021, 17:210 Водитель «Шевроле» устроил ДТП на улице Труда в Пскове 24.02.2021, 17:134 В псковском травмпункте прокомментировали ситуацию с очередями
24.02.2021, 17:060 Чем опасен гель-лак и как танцы могут лишить вас ногтя на год 24.02.2021, 17:012 Почта России реализует новую услугу во всех регионах страны 24.02.2021, 16:500 Две школы вышли из карантина по ОРВИ в Псковской области 24.02.2021, 16:420 В Псковской области строительный комитет поделится полномочиями с соцзащитой
24.02.2021, 16:350 Псковский областной суд оставил в силе приговор бывшему преподавателю академии ФСИН за убийство 24.02.2021, 16:330 Уникальный командно-наблюдательный пункт Псковского укрепрайона 24.02.2021, 16:320 Псковские приставы взыскали 1 млн рублей в пользу травмированного подростка 24.02.2021, 16:300 Охоту на волка хотят сделать более выгодной в Псковской области
24.02.2021, 16:251 Более 200 человек обратились в псковский травмпункт за помощью в праздничные дни 24.02.2021, 16:181 Эксперт призвал псковичей экологично чистить зубы и не захламлять квартиры 24.02.2021, 16:030 «Война и мир» в шести голосах и судьбах 24.02.2021, 16:000 Школу закрыли в Печорском районе из-за ОРВИ
24.02.2021, 15:541 Денис Иванов сравнил уборку улиц от снега в Пскове и Петербурге 24.02.2021, 15:493 Карту потребностей жителей Псковской области сформирует партия «Новые люди» 24.02.2021, 15:341 В Себеже выбрали нового главу администрации города 24.02.2021, 15:240 Пьяное вождение обернулось для красногородца уголовным преследованием
24.02.2021, 15:210 Псковские депутаты призвали уделять больше внимания безопасности на водоемах 24.02.2021, 15:190 Псковские пограничники рассказали о спасении «затерянных во льдах» 24.02.2021, 15:040 Путешественник расскажет псковичам о месте съемок «Звездных войн» 24.02.2021, 14:480 Скончался известный псковский спортсмен-педагог Владимир Бойцов
24.02.2021, 14:450 Из псковского законодательства уберут устаревшую норму о назначении прокурора 24.02.2021, 14:410 «Собственной персоной» с Андреем Маковским. ВИДЕО 24.02.2021, 14:370 Квалификационная коллегия судей Псковской области объявит о наборе общественников 24.02.2021, 14:260 В Египте пересматривают дело об авиакатастрофе над Синаем
24.02.2021, 14:210 Псковские танцоры стали призерами всероссийских соревнований по брейкингу 24.02.2021, 14:172 Почти 40% опрошенных читателей ПЛН не имеют денег на посещение кафе 24.02.2021, 14:090 Животный мир «Михайловского» в рисунках представили на виртуальной мини-выставке 24.02.2021, 13:520 Представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский намерен принять участие в выборах в Госдуму
24.02.2021, 13:482 Облако песка из Сахары может долететь до Псковской области 24.02.2021, 13:371 В Псковской области более 100 человек за сутки получили травмы на скользких улицах 24.02.2021, 13:260 Сергей Елизаров: Рекордный экоущерб зафиксирован в России в прошлом году 24.02.2021, 13:216 Власти Пскова выставят претензию подрядчикам за некачественную уборку города
24.02.2021, 13:071 Псковичи перевели деньги на «безопасный» счет по совету мошенников 24.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Андреем Маковским 24.02.2021, 12:590 Псковская область одной из первых встретит оттепель 24.02.2021, 12:560 Автор книги о «фабрике смерти» проведет встречу с псковичами
24.02.2021, 12:480 В Сбербанке запустили программу страхования по подписке в приложении 24.02.2021, 12:380 Николай Хондзинский: Программа концерта составлена из подлинных шедевров музыки XVIII века 24.02.2021, 12:331 Путин подписал закон о повышении штрафов за неповиновение силовикам 24.02.2021, 12:2217 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора
24.02.2021, 12:160 Порядок получения льгот по транспортному налогу без заявлений проработают в Псковской области 24.02.2021, 12:000 Подключиться к брокерскому обслуживанию можно через приложение СНГБ Онлайн 24.02.2021, 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 24.02.2021, 11:522 Дети-инвалиды получат спецкарты для льготного проезда в псковских автобусах
24.02.2021, 11:470 В Пыталовском районе мужчину осудили за кражу спустя более 6 лет 24.02.2021, 11:330 Финансирование программы по защите населения от ЧС увеличили в Псковской области 24.02.2021, 11:231 Под Псковом автомобиль занесло на встречную полосу, пострадали два человека 24.02.2021, 11:200 В Псковской областной больнице готовят помещение для ПЦР-лаборатории
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.