Общество

Псковские депутаты призвали уделять больше внимания безопасности на водоемах

Уделять больше внимания обеспечению безопасности людей на водных объектах в профильной госпрограмме призвали депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на комитете сегодня, 24 февраля, были представлены актуальные изменения в государственную программу региона «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Так, депутат-единоросс Андрей Корнев обратил внимание, что в представленной госпрограмме по направлению безопасности на водных объектах вообще не выделено средств.

«Заявлено даже в названии программы, и ноль – объем финансирования. Все уже настолько хорошо на водных объектах, что и деньги не нужны?» - поинтересовался он.

«Деньги, конечно, нужны. Ежегодно этот вопрос поднимаем, - ответил начальник управления специальных программ администрации Псковской области Андрей Вьюнов. – Однако целевые индикаторы по защите на водных объектах в настоящее время выполнены. Знаковых проблемных моментов в 2021 году по водным объектам нет. Основные проблемные моменты – все, что связано с пожарной безопасностью. В 2020 году мы построили два пожарных поста – в поселке Ямм. Запланировано – ежегодно строить по одному пожарному посту. Это серьезный, но реально выполнимый для нас темп».

В то же время Андрей Вьюнов отметил, что вопрос безопасности на водных объектах в дальнейшем актуальности не утратит. «Ежегодно будет вопрос рассматриваться. Частично финансирование проводится вне зоны действия программы, в рамках федеральных мероприятий, в том числе по линии работы ГУ МЧС».

Андрей Корнев в свою очередь отметил, что в Псковской области фиксируется много несчастных случаев на водных объектах. «Наверное, стоит вкладывать деньги и в это направление работы», - подчеркнул он.

Председатель парламентского комитета Владимир Яников обратил внимание также на тот факт, что рядом с водными объектами необходимо создавать легальные зоны для отдыха и рыбалки, а также парковочные места. «Штрафовать - штрафуете, а при этом не создаются условия, чтобы законно отдыхать или рыбачить у водных объектов», - отметил он.

В рамках доклада Андрей Вьюнов обозначил, что причин для внесения изменений в госпрограмму две: во-первых, необходимость приведения объемов финансирования в соответствие с законом Псковской области о бюджете на 2021 год и плановый двухлетний период для достижения целевых показателей по строительству пожарных постов, оборудования мест массового отдыха населения на водных объектах, а также завершения работы над системой оповещения.

Объем финансирования на 2021 год на эти цели составляет 87,28 млн рублей.

Среди основных мероприятий, запланированных на текущий год, Андрей Вьюнов назвал строительство отдельного пожарного поста в Славковичах (Порховский район) и приобретение соответствующей пожарной техники для него. Объем финансирования - 29,1 млн рублей.

На завершение создания системы оповещения и деятельность службы единого номера 112 планируется направить 38,2 млн рублей.

На обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти в муниципалитетах выделено 12,6 млн рублей, на мероприятия, направленные на снижение рисков и исключение последствий ЧС природного и техногенного характера, - 3,4 млн рублей.

«Псковская область по итогам 2020 года вошла в число субъектов, выполняющих взятые на себя обязательств по созданию системы вызова оперативных служб по единому номеру 112», - сообщил Андрей Вьюнов.