Общество

Псковские пограничники рассказали о спасении «затерянных во льдах»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при совместных действиях с сотрудниками МЧС России спасли четырех человек, заблудившихся на Чудском озере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

23 февраля в районе 17.00 на пульт дежурного дивизиона пограничных сторожевых катеров береговой охраны Пограничного управления поступила информация о том, что в акватории Чудского озера семья из 4 человек, среди которых двое несовершеннолетних детей, при катании на снегоходе в связи с тяжелыми погодными условиями потеряли ориентиры и заблудились.

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«Незамедлительно был организован поиск указанных лиц, в район происшествия выдвинулись пограничники и сотрудники МЧС России на катерах на воздушной подушке», - отметили в пресс-службе. Дежурному удалось связаться с потерпевшими, которым рекомендовали оставаться на месте для их скорейшего обнаружения. Пограничники заметили потерпевших в районе навигационного буя № 8 и доставили в деревню Сторожинец Гдовского района, где их ждали родственники.

«Благодаря скоординированным и грамотным действиям пограничников, спасателей и поисковых отрядов жизни граждан в безопасности», - добавили в ведомстве.