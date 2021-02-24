Общество

Школу закрыли в Печорском районе из-за ОРВИ

В связи с заболеваемостью ОРВИ закрыта Залесская начальная школа в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Кроме того, частично закрыт 21 класс в 8 школах и 7 групп в 5 детских дошкольных учреждениях.

Отмечается, что на седьмой неделе 2021 года заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей в регионе уменьшилась на 2% и составила 70,47 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 4412 случаев.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 55,3%. По Псковской области ни в одной из возрастных групп превышения эпидпорога не зарегистрировано.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 2,8% и составила 98,41 на 10 тысяч населения, зарегистрировали 2070 случаев. Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня по населению в целом на 2%, три недели подряд отмечается превышение недельного эпидпорога.

За неделю число госпитализаций уменьшилось на 5,1%, госпитализировали 37 человек (- 2 человека). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,84%.

За неделю, с 15 февраля по 21 февраля, лабораторное обследование на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ прошли 33 человека, специалисты провели 398 исследований. У одного человека выявили парагрипп (1,3), у двух – риновирус.

По состоянию на 22 февраля привили от гриппа 326 859 человек, в том числе 72 800 детей и 235 989 взрослых. За счет других источников привили 18 070 человек. Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.