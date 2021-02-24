Общество

В псковском травмпункте прокомментировали ситуацию с очередями

Ситуацию с очередями в травмпункте приемного отделения Псковской областной клинической больницы прокомментировал его заведующий Вадим Букша. На претензии пациентов по этому поводу он ответил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас в связи с сезонным гололедом в травмпункт обращается очень большое количество людей. Нужно терпимее относиться к очередям, ведь когда мы приходим на распродажу, мы понимаем, что нам придется постоять в очереди», - сказал Вадим Букша.

По его словам, каждому пациенту нужно уделить разное количество времени. «Кому-то нужно зашить рану, загипсовать, сделать контрольный рентген, а кого-то достаточно осмотреть и дать рекомендации по лечению. У нас одна операционная, одна гипсовая и один рентген на все отделение. Однако помощь мы обязательно окажем всем, в любом случае!» - подчеркнул врач.

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«Чаще всего люди обращаются в то отделение травмы, которое к ним ближе расположено, и где на месте точно будут специалисты. У нас много обращений из Пскова, Псковского района, Печор, Палкино, Острова, Гдова и Пустошки. По количеству обращений в Пскове должно быть 2 травмпункта, но у нас он только один, и в условиях пандемии совмещен с приемной областной больницы. Тем не менее, в 99,9% случаев мы укладываемся в норму оказания неотложной помощи, принятой в ФОМС, – 2 часа», - отметил Вадим Букша.