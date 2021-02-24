Общество

О социальных программах для молодых семей расскажут эксперты на онлайн-семинаре

Ежегодный семинар для молодых семей в этом году пройдет в онлайн-режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе молодежного центра.

26 февраля в официальной группе Псковского городского молодежного центра «‎ВКонтакте»‎ выложат видео, в котором эксперты учреждений социальной направленности обсудят несколько актуальных тем: получение материнского капитала, ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей в счет материнского капитала, программа обеспечения жильем молодых семей в Пскове, а также социальные выплаты для женщин, находящихся в декретном отпуске.



Целью данного мероприятия является информирование молодых людей, которые не так давно создали семью или готовятся к браку и рождению детей.