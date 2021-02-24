Общество

Почти 160 млн рублей направят на благоустройство территорий в Псковской области

Почти 160 млн рублей направят на благоустройство территорий в Псковской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

На данный момент заключили контракты по девяти территориям на общую сумму 16,8 млн рублей, состоялись торги и идет подписание контрактов по 14 территориям, размещены извещения по 27 территориям на сумму 88,3 млн рублей. Всего заключат 62 контракта на общую сумму в 159,1 млн рублей.

В этом году в рамках федерального проекта планируется провести благоустройство 53 общественных территорий и 9 дворов.