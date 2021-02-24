Общество

В Псковской области подвели итоги деятельности региональной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС

В Псковской области подведены итоги деятельности региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в администрации Псковской области в среду, 24 февраля, состоялось расширенное заседание по подведению итогов деятельности региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2020 год. В совещании приняли участие руководитель аппарата региональной администрации Сергей Дмитриев, начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, ряд председателей региональных профильных Комитетов, а также главы муниципальных образований, сотрудники ведомства.

В прошлом году зафиксировано свыше 80 лесных пожаров на площади 94 га. В 2019 году площадь возгорания была выше на 60%. Подавляющая часть пожаров потушена в течение суток, благодаря своевременному обнаружению системой «Лесохранитель». Ущерб материальной инфраструктуре и имуществу граждан не причинен.

На водных объектах зарегистрировано 45 происшествий. В Псковской области для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций проводится полный комплекс профилактических мероприятий.

Пристальное внимание в прошедшем году также уделялось практической подготовке сил и средств региональной подсистемы РСЧС — проведено более 600 тренировок различного характера, в них приняло участие более 5 тыс человек. Планомерно идет обновление материально-технической базы, профинансировано развитие добровольных пожарных бригад, полностью введена в эксплуатацию система «112».

«Работа по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Псковской области организована в полной мере. Силы и средства Псковской областной подсистемы РСЧС показывают слаженность и умение решать возникающие проблемы», — отметил в рамках заседания Сергей Дмитриев.

В свою очередь Валерий Филимонов особое внимание обратил на межведомственное взаимодействие и работу органов исполнительной власти региона и муниципальных образований по предупреждению и ликвидации ЧС. «Если бы не было слаженного взаимодействия, то не было бы таких высоких результатов. При ликвидации происшествий на территории региона было спасено более 600 жизней», — заметил руководитель Главного регионального управления МЧС России.

Также Валерий Филимонов подчеркнул, что распространение COVID-19 не сказалось на эффективности работы подразделений ГУ МЧС России по Псковской области. Все поставленные на 2020 год задачи и поручения были выполнены. В частности, организована разъяснительная работа с населением по вопросам безопасности жизнедеятельности, в том числе проведены уроки по правилам безопасного поведения в образовательных учреждениях региона, проведены практические занятия. Личным составом проведены рейдовые мероприятия по проверке пожарной безопасности, предотвращению выхода на лед граждан.

В завершение мероприятия по поручению губернатора Сергей Дмитриев вручил ряду сотрудников ГУ МЧС России по Псковской области Благодарственные письма Администрации региона за высокий профессионализм, добросовестное исполнение должностных обязанностей. Благодарственными письмами наградил лучших специалистов ведомства Александр Котов, а Валерий Филимонов вручил ведомственные награды.