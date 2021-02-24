4 кандидата зарегистрированы на выборах главы Порховского района

24 февраля состоялось очередное заседание территориальной избирательной комиссии Порховского района, на котором были рассмотрены вопросы регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования «Порховский район». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, на данном заседании были зарегистрированы четыре кандидата:
Иванов Игорь Евгеньевич, выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области, член партии «Справедливая Россия».
Романов Игорь Павлович, выдвинут Региональным отделением в Псковской области Всероссийской политической партии «Партия Роста», член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
Семенов Юрий Валентинович, выдвинут Порховским районным Местным отделением Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Сергеев Александр Нилович, выдвинут Порховским районным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».