Общество

«Звонок врача» могут заказать псковичи-родственники пациентов с коронавирусом

«Звонок врача» могут заказать родственники проходящих лечение от СOVID-19 псковичей. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте областной инфекционной больницы.

Получить сведения о состоянии здоровья пациента могут лишь родственники, причем только с его разрешения. «Вы можете заказать доступную всем услугу "Звонок врача". Продолжительность — 10 минут. За это время врач подробно расскажет о состоянии вашего родственника и ответит на вопросы», - пояснили в медучреждении.

Также специалисты рассказали, кому в настоящее время делают анализ на коронавирус. «В настоящее у всех пациентов с подозрением на коронавирус берут мазок», - проинформировали в больнице и добавили, что контактным делают тест «при наличии клиники».

«Стоит ли пить антибиотики, если температура скачет в пределах от 37,5 до 36,3. Других симптомов нет», - поинтересовался пользователь соцсетей у инфекционистов. «Нет, в настоящее время у вас показаний для антибактериальной терапии нет», - проконсультировали специалисты.