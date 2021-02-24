Общество

Продовольственные карточки предложили дать получателям жилищных субсидий

Союз потребителей России предложил запустить в России социальные «продовольственные карточки» для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше, пишет газета «Известия».

Это федеральный критерий для определения получателей жилищных субсидий. Таких граждан государство уже признало нуждающимися, говорится в письме главы союза Петра Шелища в Минпромторг.

В 2019 году, по последним актуальным данным Росстата, субсидии на ЖКУ получали 3 млн семей (5,3% всех семей в стране).

Организация предложила ежемесячно перечислять в среднем 3 тыс. рублей на семью и разрешать тратить деньги только на отечественное продовольствие. На проект необходимо не более 9 млрд рублей в месяц, это 81 млрд рублей до конца года, если выплаты запустить уже с 1 апреля.

17 февраля этого года президент Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы отметил, что можно подумать над введением продовольственных сертификатов для малоимущих. Он напомнил, что эта тема уже поднималась и правительству было поручено ее обсудить.