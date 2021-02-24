Общество

Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие

Во время перепадов атмосферного давления метеозависимым людям лучше отказаться от соли и острых блюд, поскольку они могут спровоцировать скачки артериального давления, также лучше отказаться от «быстрых углеводов», рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.

«Во время перепадов атмосферного давления в рационе не должно быть очень острых блюд, чрезмерно соленых блюд, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления. В такие дни от соли лучше отказаться вообще», - рассказал он.

Рацион в ситуациях погодных изменений во многом зависит от индивидуальных привычек и вкусов, но предпочтение все же желательно отдавать овощам, не слишком сладким фруктам, например, яблокам, а также «длинным» углеводам, поскольку они - необходимая составляющая правильного питания. Гурфинкель также добавил, что желательно исключить из рациона «короткие» углеводы, и прежде всего продукты, содержащие большое количество сахара. А вот гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши в умеренных количествах можно порекомендовать людям, страдающим повышенным артериальным давлением, в период резких перепадов атмосферного давления.