Общество

Возможность третьей волны заболеваемости коронавирусом оценили в РФ

Подъема заболеваемости коронавирусом в России не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александра Горелова.

«В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», - отметил он.

По словам эксперта, «говорить о третьей волне коронавируса неправильно». Он объяснил, что под волной в эпидемиологии понимается понижение уровня заболеваемости до нуля и новый подъем.

Всего в России зарегистрировано 4 млн 200 тыс. 902 случая коронавируса, из них выздоровели 3 млн 751 тыс. 562 человека, умерли 84 тыс. 430.