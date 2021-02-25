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Общество

У неба на краю: псковский храм с видом на Эстонию

26.02.2021 11:22|ПсковКомментариев: 0

Каждое воскресенье рано утром отец Константин выезжает из Пскова, чтобы пересечь два района и добраться почти до границы с Эстонией. С ним едут певчие. Путники знают, что в любую погоду - в дождь и холод, летом и зимой - в храм Богоявления в Моложве, что в 2 километрах от границы с Эстонией, придут жители со всех окрестных деревень, чтобы причаститься, исповедоваться, поговорить о жизни, побыть на могилах бабушки или дедушки, остановиться хотя бы на несколько часов в беге бытия и задуматься о вечном. Вот и мы приехали ненадолго сюда, чтобы прочувствовать, каково это - жить на краю.

 

Фото: Вадим Боченков

Сильные духом

Морозным воскресным утром Моложва уже не спит. Зимой, конечно, дел не так много, как весной или летом, но был бы человек, как говорится, - а работа найдется. Особенно если речь идет о собственном хозяйстве: кому о дровах подумать надо бы, кому о домашней птице и скотине, кому - хлеб испечь. Провести время «просто так», например, лениво «шарясь» в Интернете, здесь при всем желании не получится: связи либо нет, либо «ловит» дорогая эстонская.

Впрочем, такое времяпрепровождение особо и не привлекает никого: живут в Моложве в основном люди пенсионного возраста. Молодежь разъехалась на заработки: кто в Псков подался, кто в Печорах на «Еврокерамике», некоторые в Щиглицы ездят на консервный завод. Летом разве кто возвращается, в ягодно-грибной сезон – в это же время и дачники приезжают. А зимой здесь тихо, пусто. Одни старики да еще дети. Можно сказать, Моложва - поселок учебного типа: младшие постоянно на воспитании у старших. Ну, или наоборот - как посмотреть.

Поэтому и церковь здесь не пустует: люди в возрасте не только сохранили веру, но и передали тем, кто помоложе. Так и стоят в местном храме: бабушки и внуки. Церковь в Моложве - один из духовных центров притяжения и особого отношения. В этом определении нет ни капли преувеличения: если бы дело обстояло иначе, не стали бы, наверное, пятнадцать лет назад жители ратовать за строительство храма и обращаться с просьбой о поддержке к депутату Псковского областного Собрания Михаилу Гавунасу, проживавшему в Печорском районе.

 

Дело в том, что в течение долгих лет местное население ходило в церковь Параскевы Пятницы в Саатсе - соседней эстонской деревушке. Храм там примечательный: деревянный, он был возведен в XVII веке, спустя два столетия псковские мастера перестроили его в камне. В церкви и поныне хранится почитаемый лик святой Параскевы, созданный псковскими иконописцами.

Еще одна святыня Саатсе - чудодейственный каменный крест в металлической раме, который датируется XV веком. Согласно легенде, крест похищался трижды, но вновь появлялся на старом месте, поэтому здесь и была построена церковь. У церкви расположено старое кладбище, на котором похоронены местные жители и их родные, проживавшие в других регионах Эстонии, а до конца 1990-х годов - жители деревень, сейчас входящих в состав Российской Федерации. На престольный церковный праздник этого региона - Праздник святой Параскевы Пятницы, который отмечают в последнюю пятницу июля, и в родительские субботы сюда съезжались люди со всех концов Эстонии и россияне из Пскова, Круппа, Печор, Моложвы и других мест.

Так было до 1991 года: распался Советский Союз, и жители Моложвы, не имеющие визы или эстонского гражданства, оказались отрезаны не только от родных могил, но и от церкви. Учитель начальных классов и культурный организатор Круппского дома культуры Юлия Саударгас живет в Моложве уже 21 год. Сама она из Локнянского района: попала сюда по распределению, окончив филфак псковского пединститута. Она рассказывает: «Ближайший храм есть только в Печорах или Пскове. Сами понимаете, пожилому населению, бабушкам особенно, не добраться. Даже если в Печоры приедут - придется ждать: автобусы ходят по расписанию. Поэтому для нас этот храм - духовная сокровищница».

До сих пор местные жители помнят поименно всех, благодаря кому в Моложве был возведен храм. Юлия Васильевна перечисляет помощников: заместитель главы Печорского района Сергей Алексеевич Колычев, депутаты районного собрания Сергей Викторович Журавлев, Светлана Николаевна Жирнова. Особо отмечают вклад в строительство  Михаила Гавунаса, который взял под свой контроль возведение храма, которое велось силами и на средства печорского завода «Евро-Керамика».

Вид на деревню Моложва с высоты храма Богоявления. Фото: Дмитрий Беляев, http://www.outdoors.ru/

Псковская школа

Храм Богоявления в Моложве был построен в 2006 году по проекту известного псковского архитектора Юрия Ширяева (жители областного центра прекрасно знают почерк этого мастера по храму Веры Надежды, Любови и Софии в Крестах и храму Воскресения Христова в Орлецах). Мастерская Юрия Михайловича существует в рамках проектного института «Псковгражданпроект» с 1990 года. Как отмечают профессионалы, деятельность мастерской отличается остротой и неординарностью архитектурных решений. Тем не менее, продукция мастерской заслуженно пользуется интересом специалистов и неоднократно отмечалась премиями архитектурных конкурсов и фестивалей, как российских, так и международных.

 

Каменная церковь выполнена в псковско-новгородском стиле, небольшой трапезной соединенная с высокой трёхъярусной колокольней в духе стиля барокко. Как вспоминает нынешний настоятель храма, иерей Константин Косымбаров, получив назначение на этот приход, он ожидал увидеть что угодно, только не эту величественную красоту - настолько нетипичен храм в Моложве для деревенских реалий жизни. «Здесь храм как воин, и хотя он довольно молодой, но построен по правилам древнего зодчества, в традициях псковской школы. Поставь его в Псков - и он нисколько не будет выделяться среди других. И не скажешь, что он построен всего 15 лет назад», - объясняет отец Константин.

 

Окончив Московскую Духовную Академию в Сергиевом Посаде, в 1999 году он был рукоположен в священники. Какое-то время служил в Архангельске, затем переехал на Псковщину, на самый ее край. Сколько раз уже замечала, что в отдаленных уголках Псковской епархии можно встретить совершенно удивительных батюшек! Вот и эта встреча в необычном храме стала неожиданным открытием. Полчаса разговора - и обилие тем, мыслей, исторических параллелей. Реальные и тайные смыслы библейских событий, свой взгляд на эпоху цифровизации в реалиях информационного общества, отношение к ЭКО, объяснение сущности и причин греха...

 

По словам отца Константина, приход не очень большой - по большим праздникам весной и летом  собирается человек тридцать - жители Моложвы и соседних деревень - из Вишняково, Круппа, Городища. В основном приходят причаститься, исповедоваться, крещений не много, венчание - одно за два года. Конечно, маловато, храм большой, содержать его как-то надо. Но помогают частные благотворители и местные предприятия - та же «Евро-керамика», например, с оплатой электричества. В Псковской епархии тоже не забывают про отдаленный храм - поддерживают, чем могут.

Сказалась на приходе и пандемия: многие пожилые люди переживают за свое здоровье, остаются дома, несмотря на то, что в храме приняты все рекомендованные противоковидные меры. Однако церковь не пустует. Утром в воскресенье, когда мы там были, на службу пришли с десяток человек. Самой младшей прихожанке еще и двух лет нет, самой старшей - за 60. У кого ни спроси: все говорят о том, что душа просит идти сюда.

 

«Господь из любви так устроил человека, что он не думает о своем последнем часе, - объясняет отец Константин. - Бегает, суетится, переживает, тонет в потоке информации. Не хватает времени задуматься о вечности. Приходишь домой - и уже выжат как лимон. Все в гаджетах - все общение там, даже члены семей между собой «привет» не скажут. А ведь надо дать мозгу успокоиться: ты пришел, принес свое тело в храм и уже для тебя это жертва Богу. Ты постоял, сделал паузу. Храм - это корабль спасения. В святом месте пусто не бывает. Это место присутствия особой благодати Божией. Люди приезжают к нам даже из Пскова - некоторые хотят здесь крестить ребенка, потому что здесь не так многолюдно, нет суеты и священник может больше времени уделить человеку».

Сретение

Теплый уют и домашняя атмосфера - вот, пожалуй, первое и самое сильное впечатление от храма в Моложве. Чувствуется, что здесь встречаются близкие по духу люди, заботливые и гостеприимные. Повсюду - цветы, на одном окошке - поднос с чашечками, поблизости - столик с чайником и заваркой, конфеты и мандарины: помянуть Федора, Тамару, Фатинию... В уголку слева топится горячая печка.

 

Там же замечаем певчих. После службы они душевно, отзывчиво рассказывают нам о своем храме, о людях, которых помнят эти стены и иконы. Вот, например, Державная икона Божией Матери: ее три года вышивала пайетками жительница Печор. Это изображение кто-то просто выбросил, она увидела и спасла, дав лику новую жизнь. Свою кропотливую работу затем передала храму Богоявления.

А вот еще одна икона - «Яко орля крылья». Изукрашенный бисером лик передала храму его прихожанка и благотворительница Ирина Лебедева - генеральный директор фирмы «Планета детства», кондитерской «Миндальное счастье», сети магазинов «Мир красоты», салона красоты «Color Profi» и «Школы парикмахерского искусства». Она же заказала в иконописной мастерской Мирожского монастыря икону царственных мучеников, которую также подарила храму в Моложве. Ее трудами появились и красивые резные киоты из дерева. Хотели и иконостас сделать с псковскими мастерами, но не успелось. Ирина мужественно боролась с онкологией, однако болезнь взяла свое. Господь призывает каждого в свое время, в наиболее важный для души миг. Ее в приходе вспоминают с благодарностью и добротой - не исчезнет память о ней.

 

Поговорив с певчими, не можем не порасспрашивать о житье-бытье местных жителей - прихожан, которые старательно выводят вслед за маленьким хором православные песнопения, усиливая звучание храма и оживляя в воспоминаниях слова о соборности Церкви. Первая же девушка, с которой мы знакомимся, носит имя символичное: Надежда. Молодая, приветливая, на службу она пришла с сестрой и маленькой племянницей и охотно делится своими размышлениями. Она живет, по сути, на два дома: дети учатся в Пскове, но при любой возможности семья едет сюда, в Моложву. Здесь родительский дом, корни - не оставить это все просто так, привычку жить своим хозяйством никуда не денешь. «Нас к вере с детства учили бабушка и дедушка, - отвечает на вопрос о том, как пришла к вере. - И своих детей приучаем». 

Виктор Владимирович - молодо выглядящий статный мужчина - уже девятый год как местный дачник. Если получается приезжать в Моложву в выходные - старается всегда попасть на службу, но и в Пскове в храм часто ходит. По его словам, воцерковленный не с рождения, к вере жизнь привела. «Я не молодой уже человек, но шёл и пришёл, - по-доброму улыбается Виктор. - Бог же всех ждёт, и меня, и вас, и тех, кто в него вообще не верит. Особенно тех, кто не пришёл, ждёт, ждёт, надеется».

«Проблемы у нас какие? - задумывается, услышав наш вопрос, Юлия Саударгас. - Как вам сказать... Главное трудиться. Труд на благо всего хорошего - основа всего. Нас главное беспокоит, чтобы стабильность была. Только бы войны не было». Она с удовольствием и гордостью рассказывает про местную школу: коллектив небольшой, 13 педагогов, но дети могут учиться с 1 по 9 класс.

«Я бы не сказала про сельских детей, что они испортились, - возражает она на наши рассуждения из серии «сложная молодежь». - Все зависит от семьи. Когда семья трудится, дети помогают. Нельзя обобщать, дети разные бывают, и трудные, и благочестивые: вот ученик нашей школы храму помогает, и с дровами, и со всем, что необходимо. Это от семьи зависит и от воспитания в целом». По ее мнению, храм Богоявления действительно несет очень важную духовную миссию здесь, на границе Псковщины: «Наша церковь очень благостная, красивая, в ней комфортно себя чувствуешь. И за всеми нуждами, и для душевного спокойствия мы все спешим в наш храм».

Храм Богоявления в Моложве живет своей тихой степенной жизнью: греет сердца деревенских жителей. Главное сейчас для них - дождаться весны, а то и дрова больно дороги стали, и продукты подорожали. К лету полегче будет: глядишь, дачники приедут, свой урожай пойдет, пандемия отступит, как обещают по телевизору.

«Вы еще приезжайте к нам! - провожали нас в Псков. - Берите разрешение и приезжайте! В любое воскресенье или на Пасху. Мы будем вам очень рады. Или на престольный в августе - Ильинский день. От суеты, от проблем - за душевным покоем - к нам! В добрый путь!»

Елена Никитина

Фото: Вадим Боченков

Источник: Псковская Лента Новостей
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