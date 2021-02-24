Общество

Пыталовских преступников заставили вернуть потраченные на лечение потерпевших деньги

Мировой судья судебного участка № 17 Пыталовского района обязал трех осужденных выплатить Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Псковской области деньги, затраченные на оказание медпомощи потерпевшим по уголовным делам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее ответчиков признали виновными в совершении преступлений против личности. При этом вопрос о возмещении государству денег, направленных на лечение потерпевших от совершенных преступлений, остался неразрешенным.

Прокуратура района установила стоимость лечения каждого из потерпевших и предъявила соответствующие иски. Мировой судья взыскал с трех преступников 68 тысяч рублей.