Общество

Заразившийся коронавирусом глава Великих Лук рассказал о своем самочувствии

Заразившийся коронавирусом глава Великих Лук Николай Козловский рассказал о своем самочувствии. О состоянии своего здоровья он рассказал подписчикам в инстаграм-аккаунте.

Смотрите также Глава Великих Лук ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

«Спасибо всем за теплые слова и поддержку. На сегодняшний день я чувствую себя удовлетворительно. Лечусь амбулаторно, дома. Выполняю все рекомендации врачей. Надеюсь, что мне удастся достаточно быстро справиться с болезнью и вернуться к полноценному графику работы», - говорится в сообщении.

Он добавил: «Берегите свое здоровье, соблюдайте все требования врачей и Роспотребнадзора!»