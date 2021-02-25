Общество

Посвященная подвигу 6-й роты лекция пройдет в Псковском музее-заповеднике

Открытая лекция, посвященная подвигу десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии, состоится в Псково-Изборском музее-заповеднике 28 февраля в 13.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в экскурсионном отделе музея, мероприятие пройдет в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (Некрасова, 7).

Вход бесплатный. Записаться на лекцию можно по телефону +78112663311.

Напомним, 1 марта 2000 года, в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.