Общество

Великолукскому судье продлили срок полномочий

Депутаты Псковского областного Собрания единогласно согласовали назначение Анны Тенюги на должность мирового суди судебного участка №34 в Великих Луках. Об этом с 55-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Срок полномочий в этой должности составит 5 лет. Ее кандидатуру представил заместитель председателя Псковского областного суда Дмитрий Устинов. Он рассказал, что Анна Тенюга имеет общий 9 квалификационный класс, ее стаж работы в юриспруденции – 12 лет 5 месяцев, стаж работы в должности мирового судьи - 2 года 7 месяцев.

«Мы вас поздравляем с назначением. Желаем успешной работы и справедливого правосудия», - обратился к ней председатель областного Собрания Александр Котов.