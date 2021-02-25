Общество

Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней девочки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил новогоднюю мечту восьмилетней сироты Ангелины Клюевой, которая хотела побывать в конном клубе и покататься на лошадях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Ангелина – воспитанница Печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Желание покататься на лошадях девочка загадала, участвуя в новогодней региональной благотворительной онлайн-акции «Елка желаний».

Глава региона пригласил Ангелину со старшим братом Иваном в конно-спортивный клуб «Возрождение» поселка Писковичи Псковского района. Здесь ребята познакомились с лошадьми, их характерами и достижениями, покормили и погладили животных, понаблюдали за тренировкой по конкуру воспитанников школы. После ее завершения для Ангелины и Ивана была организована конная прогулка в манеже. Губернатор поздравил девочку с недавно прошедшим днем рождения и вручил Ангелине и Ивану подарки.

Напомним, что благотворительная региональная акция «Елка желаний» проводилась второй год с целью исполнения новогодних желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.