Общество

Более 700 карантинных зон установили в Псковской и Ленинградской областях

Управление Россельхознадзора установило 731 фитосанитарную карантинную зону площадью около двух тысяч гектаров на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фитосанитарные зоны установлены по четырем видам карантинных объектов: золотистой картофельной нематоде, западному цветочному трипсу, южно-американской томатной моли, повилике.

С актуальной информацией о фитосанитарном карантине можно ознакомиться на сайте территориального управления Россельхознадзора.

«С целью своевременного выявления и недопущения распространения карантинных объектов по территории страны, собственники и пользователи таких объектов обязаны проводить обследования на наличие карантинных растений и информировать о них Россельхознадзор», - отметили в ведомстве.