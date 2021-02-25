Общество

Дедовичский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистов

77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают жители Дедовичского района. К этой дате приурочены торжественные памятные мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В своем поздравлении губернатор Михаил Ведерников адресовал особые слова благодарности ветеранам, детям войны и труженикам тыла, всем, кто в послевоенные годы поднимал и восстанавливал Дедовичский район. По его словам, это пример любви к Родине, трудолюбия и несгибаемой силы воли.

Участники митингов и мероприятий почтили память погибших бойцов, возложили цветы и гирлянды славы к стеле, посвященной разгрому партизанами немецкого гарнизона 22 февраля 1942 года. Также воинские почести были отданы у могилы Героя Советского Союза, командира партизанского отряда Михаила Харченко и около памятника детям войны, установленного в годовщину снятия блокады Ленинграда в январе текущего года.

В библиотеках, школах и домах культуры Дедовичского района прошли патриотические онлайн-концерты, тематические вечера и уроки памяти.

Напомним, дедовичская земля была центром партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. За героический вклад жителей муниципалитета в приближение Победы в Великой Отечественной войне Дедовичский район стал первым в регионе, которому указом губернатора Псковской области присвоено звание «Край партизанской славы».