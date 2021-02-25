Общество

Псковских курсантов эвакуировали из «горящего» здания

Учения по быстрой и безопасной эвакуации личного состава вуза в случае возникновения пожара в многоэтажном здании состоялась в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе образовательной организации.

После объявления пожарной тревоги личный состав вуза в считанные минуты эвакуировался из здания на безопасное расстояние. На территорию Псковского филиала академии прибыл пожарный расчет ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарные отработали план тушения многоэтажного здания филиала, преподав участникам учений наглядный урок использования индивидуальных спасательных средств и средств первичного пожаротушения.