Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Подарки, которые не забываются
Где заказать дом мечты?
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 25.02.2021 11:211 В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 72 человек 25.02.2021 18:530 Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях 25.02.2021 18:460 Из-за COVID-19 более 800 псковских школьников учатся дистанционно 25.02.2021 18:170 К участию в конкурсе «Мои герои большой войны» приглашают псковичей 25.02.2021 17:490 Лучшего сварщика выбрали среди осужденных себежской колонии 25.02.2021 17:370 После многочисленных жалоб мост через железную дорогу в Пскове очистили от снега и льда
 
 
 
Самое популярное 19.02.2021 22:584 В Псковской области снова зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 24.02.2021 12:2218 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 18.02.2021 18:3610 Мурманчане рассказали о нюансах переезда в Псков 22.02.2021 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области 18.02.2021 07:000 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей 23 февраля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковских курсантов эвакуировали из «горящего» здания

25.02.2021 16:46|ПсковКомментариев: 0

Учения по быстрой и безопасной эвакуации личного состава вуза в случае возникновения пожара в многоэтажном здании состоялась в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе образовательной организации.

После объявления пожарной тревоги личный состав вуза в считанные минуты эвакуировался из здания на безопасное расстояние. На территорию Псковского филиала академии прибыл пожарный расчет ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарные отработали план тушения многоэтажного здания филиала, преподав участникам учений наглядный урок использования индивидуальных спасательных средств и средств первичного пожаротушения.

Теги: #пожарная безопасность #курсанты #учения #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников - до 80 и 100 кг?
В опросе приняло участие 186 человек
25.02.2021, 19:220 В УГХ Пскова разъяснили ситуацию с ремонтом асфальта на улице Труда 25.02.2021, 19:100 За тех, кто в сапогах! 25.02.2021, 19:080 Драка великолучан закончилась судом 25.02.2021, 18:530 Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях
25.02.2021, 18:460 Из-за COVID-19 более 800 псковских школьников учатся дистанционно 25.02.2021, 18:320 Псковский экотехнождун 25.02.2021, 18:170 К участию в конкурсе «Мои герои большой войны» приглашают псковичей 25.02.2021, 18:000 О виртуальном краеведении рассказали псковичи белорусам
25.02.2021, 17:490 Лучшего сварщика выбрали среди осужденных себежской колонии 25.02.2021, 17:470 Союз музейных котов появился в России 25.02.2021, 17:370 После многочисленных жалоб мост через железную дорогу в Пскове очистили от снега и льда 25.02.2021, 17:251 «Осенью - в жижу, зимой - в каток»: псковичка просит привести в порядок дорогу до школы
25.02.2021, 17:120 Семь лет проведет в колонии великолукский разбойник, лишивший пенсионерку еды 25.02.2021, 17:110 Псковский бизнес сможет использовать 1С в облаках 25.02.2021, 16:540 Псковичи смогут проверить свои знания о войне в игре «1418» 25.02.2021, 16:460 Псковских курсантов эвакуировали из «горящего» здания
25.02.2021, 16:370 Региональные власти собираются реконструировать аэропорт в Великих Луках 25.02.2021, 16:330 Псковский театр открыл продажи билетов на «Свидетельские показания» в апреле 25.02.2021, 16:3013 Реплика Донецкого: Навальный - узник без совести? 25.02.2021, 16:200 Теплая погода сохранится в Псковской области 26 февраля
25.02.2021, 16:051 ПЛН-ТВ: Работа общепита до полуночи — за или против? 25.02.2021, 16:000 Дедовичский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистов 25.02.2021, 15:530 Работу института общественного наблюдения оценил замглавы избиркома Псковской области 25.02.2021, 15:490 Более 700 карантинных зон установили в Псковской и Ленинградской областях
25.02.2021, 15:447 Олег Брячак объяснил, почему он должен пойти на выборы в Госдуму 25.02.2021, 15:410 Врачи призвали псковичей с ОРВИ сдавать тесты на COVID-19 25.02.2021, 15:360 В Псковской области стало меньше фальшивых денег 25.02.2021, 15:326 Обучение пройдут псковичи, желающие стать общественными наблюдателями на выборах
25.02.2021, 15:281 Псковская городская больница закрывается на дезинфекцию 25.02.2021, 15:193 Туалет от бывшего кинотеатра «Октябрь» увезли на ремонт 25.02.2021, 15:130 Автосервис здорового человека 25.02.2021, 15:100 Общественный штаб по контролю за ходом выборов открылся в Псковской области
25.02.2021, 15:060 Общественный пресс-центр ПЛН: Есть ли управа на дистанционных мошенников? 25.02.2021, 15:030 Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней девочки 25.02.2021, 14:370 Пул кандидатов «Справедливой России» на выборы сформирован на 50% 25.02.2021, 14:213 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса
25.02.2021, 14:142 Контроль за борьбой с борщевиком ужесточат в Псковской области 25.02.2021, 14:010 Псковские депутаты дали администрации региона рекомендации в части энергоснабжения 25.02.2021, 13:560 В Псковской области усовершенствовали закон о патентной системе налогообложения 25.02.2021, 13:5610 В Кремле пообещали продолжить борьбу с бедностью в России
25.02.2021, 13:486 Правительство попросят выделить деньги на модернизацию электросетей Псковской области 25.02.2021, 13:430 Депутаты облсобрания поддержали инициативу о порядке выдачи субсидии на оплату счетов за ЖКУ 25.02.2021, 13:391 Олег Брячак: После объединения эсеры, «Патриоты России» и партия «За правду» станут сильнее в 1,5 раза 25.02.2021, 13:360 Псковские депутаты поддержали упрощение госзакупок
25.02.2021, 13:331 Администрация Псковской области уверена в завтрашнем дне компании «Экопром» 25.02.2021, 13:300 Где можно заказать дом мечты? 25.02.2021, 13:290 Новый состав Общественной палаты формируют в Псковской области 25.02.2021, 13:271 Либерал-демократы в Псковской области добиваются выгодного отстрела волков
25.02.2021, 13:230 Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра 25.02.2021, 13:201 Депутаты призвали разобраться с утилизацией медицинских масок в Псковской области 25.02.2021, 13:180 Великолукскому судье продлили срок полномочий 25.02.2021, 13:171 Геннадий Григорьев: Мусороперерабатывающий завод необходим Псковской области, как воздух
25.02.2021, 13:130 Олег Брячак об объединении партий: Новая кровь — это всегда хорошо 25.02.2021, 13:110 В Псковской области скорректировали организацию проведения капремонта в домах 25.02.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.02.2021, 12:590 Нагрузку на порховский полигон ТБО постепенно уменьшат
25.02.2021, 12:570 В Пскове проводят работу по сплочению воинских коллективов 25.02.2021, 12:510 Александр Котов сомневается, что экотехнопарк в Псковской области появится в 2023 году 25.02.2021, 12:460 Николай Романов: В 2020 году Псковская область не столкнулась с голодухой 25.02.2021, 12:370 Сергей Грахов об экотехнопарке в Палкинском районе - террсхема еще не зацементирована
25.02.2021, 12:310 Олег Брячак может официально возглавить реготделение «Справедливой России» 25.02.2021, 12:271 260 млн рублей задолжали жители Псковской области компании «Экопром» 25.02.2021, 12:235 Минздрав вдвое снизил отпускную цену на «Спутник V» 25.02.2021, 12:140 Алексей Севастьянов назвал создание экотехнопарка стройкой века
25.02.2021, 12:042 Около 140 млн рублей требуется Псковской области для закрытия темы раздельного сбора мусора 25.02.2021, 12:010 «Сообразим на троих»: По какому сценарию пройдут выборы в Госдуму? 25.02.2021, 12:000 Сургутнефтегазбанк предлагает кредит на коммерческую недвижимость 25.02.2021, 11:590 Порховский полигон начнут рекультивировать после открытия экотехнопарка
25.02.2021, 11:500 Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса 25.02.2021, 11:411 95% жителей Псковской области охвачены услугой вывоза ТКО 25.02.2021, 11:400 Посвященная подвигу 6-й роты лекция пройдет в Псковском музее-заповеднике 25.02.2021, 11:350 Программисты и экологи участвовали в создании схемы обращения с ТКО в Псковской области
25.02.2021, 11:301 В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 25.02.2021, 11:272 Только один экотехнопарк построят в Псковской области 25.02.2021, 11:211 В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 72 человек 25.02.2021, 11:161 Туристические поезда из Москвы и Петербурга сделают остановку в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.