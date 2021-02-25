Общество

К участию в конкурсе «Мои герои большой войны» приглашают псковичей

Начался прием заявок на всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны», который посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Организаторами конкурса выступает фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, Российской государственной детской библиотекой и Национальной родительской ассоциацией при поддержке компании «Киноцентр».

«В 2021 году наш ежегодный патриотический конкурс проходит под новым названием "Мои герои большой войны", и я рада пригласить всех школьников нашей большой страны в творческой форме выразить почет и уважение всем героям, которые защитили нашу Родину и весь мир от фашизма. Для каждого ребенка важно знать свои корни, только через историю семьи, через сохранение памяти о подвигах прадедов мы можем воспитать в подрастающем поколении любовь к своей стране, уважение к ее истории и гордость за великие победы прошлого», — сказала президент фонда, Мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова.

Конкурс проводят по шести номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-17 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр».

Работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом и представлены на церемонии награждения победителей.

В каждой номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сынов полка, юнг, истории которых отражают тематику конкурса.

В жюри конкурса войдут представители культуры и искусства, известные общественные деятели, а также представители организаторов конкурса.

Работы принимаются на сайте до 31 марта, список победителей будет объявлен 15 апреля, торжественная церемония награждения запланирована на 25 апреля.

Как сообщают организаторы конкурса, известная телеведущая Оксана Федорова создала благотворительный фонд «Спешите делать добро!» в 2009 году в целях продвижения культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы фонда: «Культура и просвещение», «Будь в форме», «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.