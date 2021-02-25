Общество

Псковские подростки представили спектакль о войне

Артисты из творческих мастерских общественной организации и детского образцового театра «Бенефис» выступили с постановкой «Люблю», рассказывающей о жизни подростков в предвоенное и военное время, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОООМС «Дети – наше будущее».

Спектакль был показан в культурно-спортивном центре в деревне Яльгелево Ленинградской области. Позже зрителей ожидал праздничный вечер, приуроченный к Дню защитника Отечества. Ребята из детского образцового хореографического ансамбля «Зоренька» и творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» представили народные и современные танцевальные номера, а воспитанники Палкинской детской школы искусств подготовили инструментальный концерт.