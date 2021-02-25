Общество

Псковичи смогут проверить свои знания о войне в игре «1418»

Всероссийская командная историческая интеллектуальная онлайн-игра состоится 17 марта в 9.00 на платформе «игра-1418.рф». Сценарий игры охватывает период с 22 июня 1941 года, дня нападения фашистской Германии на Советский Союз, по 9 мая 1945 года, дня подписания капитуляции фашисткой Германии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», игра будет включать в себя 20 вопросов: 10 общефедеральных и 10 региональных на знание истории Великой Отечественной войны, логику и сообразительность.

Участниками игры могут стать учащиеся общеобразовательных организации в возрасте от 14 лет. Предполагается командное участие: численность команды, включая капитана, не должна превышать 10 человек. Обязательная регистрация доступна на платформе «игра-1418.рф».

Все материалы проходят историческую экспертизу Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета.

Команды-победители и финалисты определяются в каждом федеральном округе. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов в зависимости от правильности и общего минимального времени, затраченного на ответы на вопросы. Рейтинг команд будет опубликован на сайте игры в течение недели после проведения трансляций. Команды победителей и финалистов в каждом федеральном округе получат призы (по согласованию) и дипломы. Все игроки получат подтверждающий документ – сертификат участника.

Актуальная информация о мероприятии будет появляться на сайте игра-1418.рф.