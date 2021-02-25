Общество

В ПФР призвали псковичей позаботиться о пенсии заблаговременно

Женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения, родившиеся в первом полугодии, выйдут на пенсию во второй половине года (после 1 июля). Пенсии по старости в текущем году назначаются женщинам в 56,5 лет и мужчинам в 61,5 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Также в 2021 году требование к минимальному страховому стажу составляет 12 лет при наличии не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента.

«Учреждения ПФР области оказывают содействие гражданам в истребовании документов, подтверждающих стаж и заработок, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в случае, если такие документы не представлены заявителем по собственной инициативе. Данная работа проводится в целях реализации пенсионных прав граждан. Истребование документов осуществляется путем направления запросов работодателям, в государственные и муниципальные органы власти, в архивные учреждения, в компетентные органы иностранных государств», - отметили в Пенсионном фонде.

Псковичам также напомнили, что на протяжении трудовой жизни необходимо контролировать свой индивидуальный лицевой счет в ПФР. Делать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, через портал госуслуг или в клиентской службе ПФР.

Полная информация на индивидуальном лицевом счете позволит гражданам подать заявление на назначение пенсии в электронном виде с отметкой «назначить по данным индивидуального лицевого счета», а специалистам ПФР назначить пенсию своевременно и в полном объеме.

«Обращаем внимание, что крайне важно заранее позаботиться о том, чтобы на дату возникновения права на пенсию в наличии были все необходимые документы, а их содержание и оформление соответствовало законодательно установленным требованиям», - подчеркнули сотрудники учреждения.

Отделение ПФР по Псковской области настоятельно рекомендует гражданам обращаться по вопросу назначения пенсии заблаговременно - не менее чем за год до даты наступления права.