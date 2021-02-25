Общество

Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях

Отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца. Соответствующий приказ, который проходит этап межведомственного согласования, подготовил Роскомнадзор.

«Роскомнадзор подготовил приказ, в текущей редакции которого отличительными знаками для СМИ для работы на публичных мероприятиях являются зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца», - рассказали в пресс-службе.

Образец бейджа уже разработан и содержится в приложении к приказу, пишет РИА Новости.