Общество

К установке памятного знака «Знамя Победы» приступили в Себежском районе

Работы по подготовке основания для установки памятного знака «Знамя Победы» и благоустройства территории вокруг него начались в Идрице (Себежский район). Планируется, что памятник будет установлен в этом году, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

Напомним, инициаторами возведения монумента «Знамя Победы» стали губернатор Михаил Ведерников и Российское военно-историческое общество.

Знамя Победы – флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который водрузили в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага. В Псковской области этот день, 30 апреля, внесен в календарь региональных памятных дат.