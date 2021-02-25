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Общество

Губернатор подарил псковской школьнице билеты на концерт Егора Крида

25.02.2021 20:57|ПсковКомментариев: 0

Двенадцатилетняя Софья Молочкова, воспитанница Псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посетит концерт популярного музыкального исполнителя Егора Крида. Об этой новогодней детской мечте губернатор Псковской области Михаил Ведерников узнал, участвуя во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В четверг, 25 февраля, глава региона пригласил девочку, чтобы вручить билеты на концерт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Здесь пять билетов, чтобы у тебя была возможность с собой взять друзей», - отметил Михаил Ведерников. В свою очередь Софья поблагодарила губернатора и подарила ему картину, которую она нарисовала сама.

После этого глава региона пригласил Софью на чаепитие. За чашкой чая Михаил Ведерников поинтересовался, как учится девочка, чем занимается дополнительно.

Софья Молочкова ответила, что учиться ей нравится, в школе она получает хорошие оценки. Кроме того, девочка рассказала о своих занятиях в театральном кружке, а также о дополнительных уроках рисования. Воспитатель отметила успехи девочки, в частности, у нее уже состоялось несколько персональных выставок. Михаил Ведерников подчеркнул, что по подаренному рисунку видно, что у девочки настоящий талант, и творческие способности надо обязательно развивать.

Глава региона поинтересовался, как девочка познакомилась с творчеством Егора Крида. Софья рассказала, что узнала про этого исполнителя от подруг и ей очень понравились его песни. Девочка уже выбрала тех, кто отправится с ней в Санкт-Петербург на концерт. Она выразила уверенность, что всем друзьям наверняка понравится творчество ее любимого музыканта.

«Мы постараемся организовать проход за кулисы и совместную фотографию, чтобы впечатления были еще ярче», - подчеркнул Михаил Ведерников и поручил организовать для детей экскурсию по Санкт-Петербургу, потому что Софья ни разу не была в северной столице России.

В завершение глава региона пожелал Софье Молочковой успехов, надежных друзей по жизни, а также реализации всего задуманного.

Напомним, ранее губернатор исполнил желание восьмилетней Ангелины покататься на лошадях. Михаил Ведерников вместе с девочкой и ее братом посетили конный клуб в Псковском районе. Здесь дети смогли не только покататься на лошадях в крытом манеже, но и покормить животных.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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