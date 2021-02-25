Общество

Обычные очки уменьшают риск заражения COVID-19 в два-три раза - ученые

Носители очков менее склонны к контакту с COVID-19, так как меньше касаются глаз. Риск заражения уменьшается в два-три раза, выяснили ученые.



Фото: molodei.com

Исследования показали, что инфекция может проникать через конъюнктиву глаза, которая соединена с носоглоткой через слезный канал. При этом воспаление конъюнктивы может происходить параллельно с коронавирусом, пишет «Российская газета».

При этом ученые обращают внимание, что в настоящее время во многих рекомендациях, касающихся профилактики COVID-19, говорится о необходимости уделять внимание защите глаз, однако большинство людей концентрируют внимание только на ношении масок, игнорируя рекомендации чаще мыть руки и не прикасаться к глазам.

Если инфекция поразит клетки глаза, то и сам глаз станет носителем вируса. При этом слезная жидкость становится важным механизмом его передачи другим людям, отмечают врачи.