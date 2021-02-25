Общество

75 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

В Псковской области за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией при 137 выздоровевших. Актуальную статистику на своей Instagram-странице опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников.

Лидером прироста заболевших стал областной центр – 22 случая выявлено в Пскове.

«От недели к неделе статистика заболевших в Псковской области показала рост и достаточно существенный, более 10%. Крайне важно всем пересмотреть отношение к противовирусным рекомендациям и записаться на вакцинацию. Это единственная возможность как можно быстрее выйти из режима ограничений и защитить свое здоровье», - прокомментировал он свежие данные.

Добавим, что в регионе сначала пандемии проведено 275066 исследований на COVID-19 (1590 за последние сутки). Количество выявленных случаев за все время наблюдений – 31 806, выздоровевших – 20 877, умерших – 168.