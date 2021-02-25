Общество

Псковичи просят перезахоронить найденные при строительстве магазина останки военнопленных

Псковские общественники обратятся к городским властям с просьбой перезахоронить останки советских военнопленных, обнаруженные при строительстве здания магазина «Пятерочка» на улице Горького (рядом с ночным клубом «Бинго»). Об этом стало известно на заседании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Захоронение хайлага было найдено в районе дома №24 по Горького еще летом 2018 года, по информации руководителя фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева, речь идет об останках 15 военнопленных. Прораба, руководившего строительством, предупредили о том, что в ходе работ могут быть обнаружены кости, однако избежать вмешательства строителей в захоронение не удалось. Представители фонда сообщили об этом в комитет по охране культурного наследия и заявили в полицию. На место происшествия практически сразу прибыли сотрудники полиции, а также представители следственного комитета и Археологического центра Псковской области.

Несмотря на то, что руководившая в те годы комитетом Елена Яковлева обращалась в администрацию города с просьбой принять необходимые меры, ничего так и не было сделано. По мнению Юрия Алексеева, такое отношение к предкам со стороны потомков попросту недопустимо. Требуется срочное вмешательство в ситуацию, организация раскопок на этом участке и последующее перезахоронение останков советских воинов.