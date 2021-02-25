Общество

Март с дефицитом осадков ожидается в Псковской области

Среднемесячная температура воздуха на 2-4 ºС ниже климатической нормы прогнозируется в Псковской области в марте. Месячная сумма осадков ожидается 50-90% от нормы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском гидрометцентре.

«В марте прогнозируется неустойчивый характер погоды с переменной облачностью и дефицитом осадков», - отметили синоптики.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры будут в пределах -4…+1 ºС, с повышением в отдельные дни второй и третьей декад до +2…+7 ºС.

В начале месяца столбик термометра ночью будет опускаться до -15…-10 ºС, во второй и третьей декадах ожидается -11…-6 ºС.

Уровни воды в реках, Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для данного периода.

Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются, добавили в гидрометцентре.