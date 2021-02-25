Общество

Незаконно возведенный пирс снесут в Гдовском районе по решению суда

Самовольно возведенный пирс на озере Ужинское в Гдовском районе будет снесен по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

ООО «Салют на Чудском» незаконно построило пирс на территории базы отдыха «Домик на озере». Его ширина составила 1,98 метра, протяженность вглубь озера – 11 метров. Конструкцию установили на деревянные столбы, забитые в дно озера на глубину 30-40 см.

Согласно части 2 статьи 51 Федерального закона от 20 декабря 2004 года №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», градостроительная и иная деятельность на водных объектах осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном правительством РФ.

Кроме того, в силу части 3 статьи 11 Водного кодекса РФ строительство пирса, связанное с изменением дна и берега водного объекта, производится на основании решения компетентного органа о предоставлении водного объекта в пользование, отметили в надзорном ведомстве.

Строительство пирса на озере Ужинское не было согласовано с территориальным органом Федерального агентства по рыболовству, договор на право пользование акваторией озера между региональным комитетом по природным ресурсам и экологии и организацией не заключали.

В соответствии с решением суда ООО «Салют на Чудском» обязано в срок до 1 июня снести самовольно возведенный пирс.