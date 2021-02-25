Общество

«Расстреляны, а потом сожжены»: архивисты рассказали о зверствах фашистов в Локнянском районе

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях опубликовал материалы расследования, свидетельствующие о зверствах фашистов в годы Великой Отечественной войны в деревне Демидово Локнянского района.

«В перечне имеющихся в распоряжении архива - заявление, протоколы опроса свидетелей, акты, протокол осмотра мест захоронения. Датированы они июнем 1944 года», - говорится в сообщении.

«За время оккупации деревни Демидово немцами было расстреляно 14 человек местных, ни в чем не повинных граждан, а именно: Федорова Наталья 35 лет, ее дети - сын Александр 10 лет и дочь Валентина 7 лет, Пригоженкова Марфа 30 лет, и ее сын Александр 10 лет, и мать Пригоженкова Мария 90 лет, Тимофеев Владимир 1927 года рождения, Тимофеева Матрена 40 лет и ее дети - дочь Аля 9 лет и сын Виктор 12 лет, Витовский Иван 50 лет, его дети - дочь Нина 1927 года рождения, сын Николай 12 лет и дочь Леля 7 лет. Первые 6 человек были расстреляны, а потом сожжены в своих же домах 27 января 1943 года. Остальные 8 человек были расстреляны 28 января 1943 года», - сообщается в документах.

Фашисты сожгли и саму деревню - 18 домов.