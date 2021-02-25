Общество

Великолукский автоволонтер рассказал о помощи врачам. ВИДЕО

Великолукский автоволонтер Фарид Волков рассказал о помощи врачам в период пандемии коронавируса. Волонтерской деятельностью молодой человек начал заниматься с конца декабря прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

«В связи со сложившейся обстановкой - пандемией - решил оказать помощь нашим врачам, которые ежедневно оказываются на передовой борьбы с этой заразой, - отметил он. - Где-то четыре раза в неделю доставляю врача в Локню, которая находится в 65 км от города Великие Луки. Встаю где-то в 4.30, подготавливаюсь и выезжаю. Надо врача доставить к 8.00 на рабочую смену. На следующий день - доставить по окончании смены домой».

«Считаю, что у кого есть силы, возможности, должны помочь в это непростое время. Всем хотелось бы пожелать крепкого здоровья. Помогайте друг другу, мы вместе победим этот недуг и справимся с ним», - добавил волонтер.