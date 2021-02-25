Общество

Военно-патриотические чтения «Вспомним всех поименно» прошли в Пскове

Региональные юношеские военно-патриотические чтения «Вспомним всех поименно» состоялись в псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

В этом году чтения проходили в различном формате: онлайн на платформе ZOOM, а также в Псковском филиале академии и областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина с участием курсантов, студентов и школьников.

В образовательной организации работали три секции «Вспомним всех поименно: псковичи в войнах и военных конфликтах», «Великая Отечественная война в жизни псковичей» и «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», возглавили их представители кафедр государственно-правовых дисциплин.

На секциях курсанты выступали с докладами «Участие псковичей в Отечественной войне 1812 года», «Осада и штурм Пскова шведами в 1615 года», «Защитник Пскова Иван Шуйский», «Первые месяцы немецкой оккупации в городе Пскове», «Линия Сталина» на территории Псковщины», «История партизанского движения на Псковщине в годы Великой Отечественной войны», «Год за годом: освобождение территории Псковского края от немецко-фашистских захватчиков».

Первые места в секциях заняли курсанты Ольга Гордиенко, Василий Пономарев, Даниил Скириченко и студентка Юлия Курбакова.

Всем курсантам и студентам вручили свидетельства об участии в чтениях, а победителей и призеров наградили дипломами.

«Псковский филиал академии ежегодно выступает соорганизатором не только региональных юношеских военно-патриотических чтений, но и международных Александро-Невских чтений, которые входят в программу празднования дней воинской славы России. Отрадно, что число участников чтений год от года растет, а их доклады становятся содержательней и интересней», – сказал начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков, поздравляя победителей и призеров мероприятия.