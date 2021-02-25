Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о дистанционных мошенничествах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной дистанционному мошенничеству в Псковской области.

Сколько не говорится о мошенничествах, в том числе, дистанционных, а в Псковской области криминальные сводки продолжают изобиловать случаями, в которых местные жители становятся жертвами нечистоплотных злоумышленников.

Количество подобных преступлений исчисляется сотнями. Кажется, уже даже у самых наивных должен был выработаться стойкий иммунитет к подозрительным звонкам, в которых либо обещают золотые горы, либо пугают их потерей. Однако статистика неумолимо говорит об обратном…

Какие виды мошенничества чаще всего фиксируются в Псковской области? Кто чаще всего обманывает псковичей – местные или дельцы из других регионов? Каких сумм лишись доверчивые земляки? Удалось ли вернуть украденное? Какова раскрываемость дистанционных преступлений? Как не попасться на удочку преступников? Кроется ли причина наивности местных жителей в низком уровне финансовой грамотности?

Ответить на эти вопросы мы попросим спикеров пресс-конференции:

• заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергея Еременко

• заместителя управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления (СЗГУ) Банка России Сергея Иванова