Общество

Укладчик парашютов Ирина Данилова представит Псков на конкурсе «Краса ВДВ»

IV конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск проходит в городе Кубинка Московской области в период с 25 февраля по 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Конкурс посвящен 91-й годовщине со дня образования ВДВ и приурочен к Международному женскому дню.

В нем принимают участие военнослужащие-женщины, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр (подготовки младших специалистов ВДВ) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Псковское соединение ВДВ на конкурсе представит гвардии ефрейтор Ирина Данилова, военнослужащая 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского. Она уже 7 лет проходит службу в полку по контракту в должности укладчика парашютов.

Авторитетное жюри, состоящее из представителей командования ВДВ, а также известных актеров театра и кино, определит победительницу — одну из 12 участниц, которая по праву сможет носить почетное звание «Краса ВДВ – 2021».

В ходе конкурса девушки примут участие в ряде испытаний, в которых продемонстрируют свою красоту, эстетическое мастерство, эрудицию и нравственно-духовные качества. «Представительницы прекрасного пола Воздушно-десантных войск — это не только символ красоты, но и военнослужащие, готовые наравне с мужчинами в любых условиях обстановки выполнить любые поставленные задачи», - отметили в Минобороны.

Первым испытанием на пути к победе станет конкурс «Сила оружия», в ходе которого девушки должны показать навыки владения штатным оружием. Участницам предстоит соревноваться в стрельбе из пистолета Ярыгина и неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

Во время испытания «Волшебный кулинар» они покажут свои умения в приготовлении пищи и сервировке блюда, в рамках конкурса «Кутюрье» участницы покажут, как обращаться со швейными принадлежностями и оформить готовое изделие.

Кроме того, положением о проведении конкурса предусмотрены этапы «Визитная карточка» и «Офицерский бал», на которых девушки продемонстрируют свое обаяние и красоту. В ходе заключительного конкурса под названием «Творческий номер» девушки в погонах продемонстрируют свои таланты во всех областях творчества.

3 марта командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков объявит имя победительницы и вручит диадему победительницы.