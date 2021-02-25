Общество

Псковичи принимают участие в вокальном конкурсе «Журавли Победы»

Сотни юных талантов приняли участие в отборочном туре фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Среди самых активных – юные вокалисты из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе информационного центра ФГБУК «Музей Победы».

Победители творческого состязания, которое проводит Музей Победы, смогут стать участниками праздничного концерта в музее на Поклонной горе и поехать во всероссийский детский центр «Орленок» на тематическую смену.

Заявки на конкурс уже прислали вокальные исполнители и коллективы из 42 регионов России — от Карелии до Алтайского края. Продемонстрировать свое мастерство вокалисты от 11 до 16 лет могут до 1 марта.

Кроме того, в конкурсе есть специальная номинация для авторов песен. Больше всего заявок на нее поступило из Воронежской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Среди участников есть как заслуженные артисты и работники культуры России, члены Союза писателей, артисты эстрады, так и очень достойные начинающие авторы и композиторы. Возраст конкурсантов в этой номинации не ограничен, а самому молодому автору 13 лет», - сообщают организаторы конкурса.

Победители смогут записать свои произведения в качественной аранжировке в профессиональной студии, их песни услышит вся страна. Именно поэтому организаторы приняли решение продлить сроки приема заявок авторов до 15 марта. От конкурсантов ждут песен, в которых звучит тема подвига и долга перед страной, говорится о непреходящих ценностях. Эти музыкальные произведения должны объединять людей и сохранять связь между поколениями.

Подробнее об условиях участия в отборочных турах можно узнать на сайте Музея Победы.

Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы» проводится при поддержке фонда президентских грантов.