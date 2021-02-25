Общество

Псковская таможня накормит своих лабрадоров за полмиллиона рублей

Псковская таможня закупает специализированный сухой полнорационный корм (2244 кг) для взрослых собак породы лабрадор. Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Отмечается, что корм должен удовлетворять потребности организма взрослой собаки в энергии, витаминах, микроэлементах и минеральных веществах и не требовать использования витаминно-минеральных и других функциональных добавок (белок - не менее 29%, жир - не менее 13%, клетчатка - не более 4,5%, зола - не более 7%, влага - не более 10%).

Начальная цена контракта - 561 тысяча рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Аукцион по определению поставщика состоится в электронной форме 15 марта. Товар необходимо поставить на склад таможни в деревне Опочицы Псковского района в течение 10 рабочих дней после получения соответствующей заявки.