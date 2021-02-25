Общество

Спрятанные за минералкой груши пытались незаконно ввезти в Псковскую область

Пограничники и сотрудники Псковской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации крупной партии груш. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Случай произошел на стационарном контрольном посту в населенном пункте Долосцы. При въезде в Россию водитель грузового автомобиля «Скания» предъявил необходимые документы на перемещаемый груз, в которых значилась минеральная питьевая вода в бутылках.

В ходе совместного с представителями таможни осмотра транспортного средства выяснилось, что за упаковками с водой укрыто более 20 тонн груш. Необходимые товарно-сопроводительные документы и фитосанитарные сертификаты на груз водитель предъявить не смог. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии груш составила более 3 млн рублей.

Задержанный груз в установленном законодательством РФ порядке передан специалистам управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.