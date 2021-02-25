Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

В этом году областное Собрание вернулось к практике парламентских часов, отработав без них практически весь прошлый год. Удается ли достичь какого-то конструктива благодаря такому формату? Прислушиваются ли чиновники к рекомендациям депутатов, тем более что они оформляются соответствующими постановлениями? Какие итоги принесли парламентские часы по вопросам обращения с ТКО и январский парламентский час по массовым отключениям электроэнергии?

Об этом и многом другом с гостем студии побеседует ведущий Максим Костиков. Также Александр Котов прокомментирует основные решения, принятые на вчерашней сессии регионального парламента.

Радиослушатели могут задать вопросы спикеру областного Собрания по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена