Общество

Дорогостоящий анализатор критических состояний появится в псковской больнице

Анализатор критических состояний закупают для Псковской межрайонной больницы (Ленинградское шоссе, 65). Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Оборудование является автоматическим портативным экспресс-анализатором газов крови, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы МВ, мозгового натрийуретического пептида, протромбинового времени, МНО и активированного времени свертывания (АВС).

Начальная (максимальная) цена контракта - 900 тысяч рублей. Источник финансирования - средства Фонда обязательного медицинского страхования (средства нормированного страхового запаса).

Аукцион по определению поставщика состоится в электронной форме 10 марта. Анализатор необходимо поставить не позднее 7 дней со дня заключения контракта.