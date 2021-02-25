Общество

Финал конкурса юных пожарных прошел в Псковской области

Итоги районного этапа мероприятия «Я и пожарная безопасность» подвели в Псковской области. В финале конкурса приняли участие команды юных пожарных школ Великолукского, Дновского, Новоржевского, Пыталовского и Струго-Красненского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В текущем учебном году в связи с действующими ограничениями конкурс проводился в дистанционном формате, поэтому в финале участники представили жюри видеоролики социальной рекламы.

В них дети рассказали о важности соблюдения правил пожарной и электробезопасности и показали, чем может обернуться несоблюдение этих правил.

«Ребята в своих работах проявили прекрасные творческие и артистические способности. Все видеоролики были высоко оценены судейской коллегией, разрыв по баллам оказался минимальным. Но конкурс есть конкурс», - отметили организаторы мероприятия.

Победителем среди школ области признали команду Новоржевского района. Второе место поделили команды Дновского и Струго-Красненского районов. Третье присвоили дружинам юных пожарных Великолукского и Пыталовского районов.