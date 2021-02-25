Общество

В ПФР рекомендуют псковичам проверять состояние своего лицевого счета

Жители Псковской области могут заблаговременно ознакомиться с информацией о своем страховом стаже, заработке, страховых взносах, учтенных территориальным органом Пенсионного фонда России в индивидуальном лицевом счете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

«Чтобы быть уверенным в корректности назначенной пенсии в будущем уже сейчас стоит самостоятельно контролировать состояние своего индивидуального лицевого счета, - отметили в пресс-службе. - Сделать это можно дистанционно, то есть в любое удобное заказать выписку через портал госуслуг. Лично получить аналогичную выписку можно в клиентской службе ПФР или в МФЦ только по предварительной записи».

В случае обнаружения в индивидуальном лицевом счете ошибок, гражданину нужно подать заявление на портале госуслуг об исправлении указанных сведений, прикрепив соответствующие документы. «Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который при необходимости может провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах (путем направления запросов работодателям, в архивные органы, в компетентные органы государств – участников международных договоров)», - сказали в ПФР.

По результатам проверки территориальный орган Пенсионного фонда России внесет изменения в лицевой счет.