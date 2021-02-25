Общество

Губернатор устроил встречу подростка с псковскими десантниками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил новогоднее желание ребенка в рамках региональной благотворительной онлайн-акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор вместе с 14-летним воспитанником Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Данилой Гейзером посетил 104-й полк Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ. Подросток давно мечтал о визите в военную часть и знакомстве с настоящими десантниками.

Вместе с губернатором и Данилой в полк приехали его брат-близнец Егор и восемь воспитанников центра. Юношей сопровождали руководство дивизии во главе с командиром Псковского соединения ВДВ гвардии генерал-майором Сергеем Чубарыкиным и офицеры полка. Глава региона в воинскую часть прибыл с сыном.

В первую очередь Михаил Ведерников и Сергей Чубарыкин вместе с ребятами возложили цветы к монументу «Купол», увековечившему память о подвиге бойцов 6-й роты.

Затем уже на территории полка участники встречи преклонили головы у памятника воинам-десантникам, погибшим при проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона.

После этого губернатор, военнослужащие и воспитанники центра помощи детям в память о защитниках Родины зажгли свечи в часовне святого Георгия Победоносца.

Одним из самых увлекательных моментов встречи ребят с военнослужащими стал показ парашютных систем, учебных объектов воздушно-десантного комплекса, демонстрация вооружения разведывательной роты и наземной отработки элементов прыжка с парашютом.

Подросткам рассказали о каждом этапе тренировки и каждой машине, а ребята смогли задать интересующие их вопросы. Например, один из воспитанников поинтересовался, зачем на плацу установлены зеркала. Ему пояснили, что это необходимо для соблюдения военными опрятного вида, что особенно важно во время торжественных мероприятий.

После осмотра территории полка подростки отметили, что увиденное произвело на них серьезное впечатление.

В продолжение визита в часть ребята побывали в полковом культурно-досуговом центре, где продолжилось общение Михаила Ведерникова с воспитанниками центра. Даниле, загадавшему желание, и его брату Егору глава региона вручил часы. «Вырастайте, идите служить в армию, чтобы следующие ваши часы были командирские», — напутствовал он ребят.

В фойе культурно-досугового центра ребятам продемонстрировали экипировку современного десантника, парашюты и стрелковое вооружение. Подростки осмотрели представленные образцы и даже подержали в руках понравившееся оружие.

Далее подростки посетили комнату боевой славы и посмотрели документальный фильм «Вера, Надежда, Любовь», посвященный воинам-десантникам 6-й роты.

Напомним, благотворительную региональную акцию «Елка желаний» проводили в Псковской области второй год. В прошлом году в рамках акции исполнили мечты более 50 детей, среди которых дети-сироты, воспитанники детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией акция перешла полностью в формат онлайн. На сайте акции разместили 166 детских желаний. Два из них — мечту двенадцатилетней Софьи о визите на концерт популярного исполнителя и мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях губернатор исполнил накануне.