Общество

Александр Котов: Мы стараемся сразу реагировать на нужды избирателей

Псковское областное Собрание депутатов старается сразу реагировать на нужды и чаяния избирателей. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 февраля.

«Мы стараемся на нужды и чаяния избирателей реагировать сразу, - отметил спикер регионального парламента. - Животрепещущие, волнующие жителей темы всегда выносятся на рассмотрение в областное Собрание. Депутаты всегда находятся на связи с избирателями, внимательно следят за тем, что происходит в области».

Александр Котов рассказал, что сейчас региональный парламент возвращается к нормальному режиму работу - сессии вновь проводятся в одном зале и с парламентскими часами.

Он напомнил, что темой первого парламентского часа в этом году стали проблемы с энергоснабжением, которые наблюдались в новогодние праздники, а второго - организация работы по обращению с ТКО.

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Публичные обсуждения проблем не могут оставаться без внимания со стороны органов власти и профильных предприятий, подчеркнул спикер областного Собрания.